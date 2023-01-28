Как информирует «НБН», свой пост об этом президент Украины выложил в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения Владимира Зеленского:

«Поздравляю с убедительной победой на президентских выборах в Чешской Республике Петра Павела. Я очень ценю вашу поддержку Украины и нашу борьбу против агрессии России. Буду весьма рад тесному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы».

Насколько известно, в субботу, двадцать восьмого января, стало известно о победе во втором туре президентских выборов в Чехии Петра Павела, набравшего больше голосов, чем его оппонент Андрей Бабиш.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Чехии призвали создать международный трибунал по преступлениям российской армии в Изюме.