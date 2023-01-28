Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ГПСУ в социальной сети «Фейсбук». Кроме того, было обнародовано видео момента уничтожения склада вражеских сил в регионе.

Насколько известно, пограничники дождались, пока оккупационные силы завершат подвоз материально-технического обеспечения на полевой склад, после чего передали координаты вражеского объекта артиллеристам Вооруженных сил Украины.

В обнародованном сообщении говорится:

«Ювелирно, абсолютно точным ударом тыловая база оккупантов была уничтожена. Автомобиль, который транспортировал грузы захватчиков, взлетел в воздух от детонации боеприпасов. Обслуживающий персонал склада врага и оккупанты-кладовщики пополнили перечень пропавших без вести. Сейчас уточняются окончательные потери врага».

Ранее мы уже писали о том, что оккупанты боятся создавать склады хранения боеприпасов в Луганской области.