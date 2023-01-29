Как информирует «НБН», в эфире телемарафона Гайдай рассказал, что он не исключает нового большого наступления в регионе, так как вражеские силы имеют достаточно живой силы, которую он забрасывает на позиции и продвигается понемногу вперед.

Дословно из заявления Гайдая:

«Может быть все. Ведь у нас война с огромным врагом. Все 140 миллионов, население, это весьма мощный запас в резерве. Конечно же, это не профессиональные солдаты, однако их очень много. Сегодня самой большой проблемой является то, что их очень много. У них нет какой-то яркой тактики или стратегии, но они попросту заваливают наши позиции телами и количеством, продвигаясь понемногу вперед».

Также глава ОВА добавил, что в Луганской области хоть и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая Силами обороны Украины.

Напоследок он отметил:

«И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке, нашими защитниками крепко удерживаются позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом военные Украины имеют успехи».

Ранее Сергей Гайдай высказался о ситуации в Луганской области.