Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, мины, которыми заложена значительная часть территории нашей страны, представляют собой серьезную угрозу для украинцев. Помимо того, данная опасность останется актуальной даже после того, как Украина одержит победу над Россией.

В материале отмечается, что в населенных пунктах, которые будут освобождены Вооруженными силами Украины, еще долгое время будет оставаться опасность от мин. А на разминирование уйдут годы. Сейчас мины находятся на 40 процентах территории Украины.

Цитата из обнародованного сообщения:

«Так как, согласно одной оценке, более сорока процентов территории нашей страны загрязнена минами, то по состоянию на текущий момент Украина считается наиболее заминированной страной во всем мире».

В свою очередь украинцев просят быть очень осторожными, соблюдая правила безопасности. Если человек в какой-то момент обнаружил какой-нибудь неизвестный предмет, то нужно срочно сообщить об этом спасателям.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине была создана карта заминированных территорий.