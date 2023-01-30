11 февраля 2022 года министр обороны Великобритании прибыл в Москву, чтобы встретиться с главой оборонного ведомства российской Федерации Сергеем Шойгу, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

Военное руководство страны-агрессора уверяло Уоллеса, что Россия «никогда не вторгнется в Украину», однако, по словам британского министра, «обе стороны понимали, что это ложь».

Глава оборонного ведомства Британии описал разговор с военным командованием РФ как «демонстрацию силы устрашения».

«Я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я вру, и я знаю, что ты знаешь, что я вру, но я продолжу тебе врать», — отметил Уоллес.

Руководитель Минобороны Соединенного Королевства добавил, что «довольно пугающая и прямая ложь» военного руководства государства-террориста подтвердила его веру в то, что армия Путина осуществит полномасштабное нападение на Украину.

По словам министра, уходя со встречи, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал ему: «Никогда больше мы не будем унижены».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вспомнил о настроениях западной разведки накануне полномасштабного вторжения российских войск.