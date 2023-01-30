В эфире национального телемарафона чиновник назвал скандал с закупками для Вооруженных сил Украины очень неприятной ситуацией, которая наносит репутационные удары по нашей стране, информирует «НБН».

Данилов заверил, что глава государства имеет нулевую толерантность по отношению к коррупции, провозглашая политику, которая предусматривает за это максимально возможные санкции. Зеленский поблагодарил журналистов за расследование и достаточно жестко отреагировал на ситуацию.

Секретарь СНБО высказался о том, можно ли сделать закупки для армии прозрачными, чтобы избежать скандалов и репутационных ударов по стране. Чиновник отметил, что после последних событий будут изменения нормативно-правовых документов относительно закупок продукции, которая не является военной.

«В современном цифровом мире ничего скрыть нельзя. Если где-то есть какие-то документы, вопрос времени, когда это все будет известно, поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет «нагреться», заниматься какими-то безобразиями во время войны, без войны, имейте в виду, что все это будет известно», — предупредил Данилов.

Ранее секретарь СНБО намекнул на передачу современных истребителей F-16 Украине.