В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» рассказала, что, вероятно, захватчики в ближайшее время не смогут использовать дроны Shahed иранского производства для ударов по территории нашей страны, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, применение иранских беспилотников может стать для оккупантов проблемой из-за погодных условий, в частности, из-за порывистого ветра.

При этом руководитель пресс-центра заверила, что не стоит расслабляться, поскольку часто ночью ветер утихает и враг может атаковать Украину дронами-камикадзе в это время суток.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, какую тактику используют оккупанты призапуске иранских БПЛА по нашей стране.