Демченко сообщил, что оккупационные силы Путина пытаются наступать на Угледар с юга и с востока, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

«Угледар – это небольшой городок, расположенный в степи и «отрезанный» от других городских агломераций. Город стал неким опорным пунктом. Ведь вокруг степь, город превратился в железобетонные конструкции из жилых домов. Это достаточно удобное место для обороны», — объяснил журналист.

По его мнению, тактическая цель войск страны-агрессора по захвату города – «отрезать» часть украинской группировки, которая удерживает линию разграничения от города Марьинка, существовавшая еще до 24 февраля.

Демченко подчеркнул, что это единственный участок фронта на Востоке Украины, который ВСУ удерживают с начала полномасштабной войны и он практически не сдвинулся.

По-прежнему одной из горячих точек на фронте остается Бахмут Донецкой области. Глава государства Владимир Зеленский высказался о потерях россиян при штурме города.