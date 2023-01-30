В Defence Express сообщили, что Украине нужно не менее пяти авиабригад или 180 многофункциональных истребителей для надежной защиты неба, информирует «НБН».

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отмечал, что нам нужно не менее 5 бригад, в каждой 3 эскадрильи самолетов. Именно такое количество истребителей может обеспечить хорошую охрану воздушного пространства нашей страны вместе с системами противовоздушной обороны.

Аналитики подсчитали, что одна эскадрилья – 12 самолетов, в общей сложности подразумевалось 180 истребителей. Этот показатель приближен к размеру истребительного звена крупнейших государств НАТО. Одна только закупка такого количества машин обойдется в 29,25 миллиарда долларов без учета на эскплуатацию и ремонт.

Эксперты считают, что подсчеты ВСУ относительно защиты неба самой большой страны Европы оправданы, поскольку у Британии для этой цели есть 161 истребитель, у Г ермании – 226, а во Франции – 250.

«Поэтому показатель в 180 истребителей вполне можно считать более чем обоснованным и действительно «малейшим»», — констатировали в Defence Express.

Напомним, что в Польше озвучили условие передачи истребителей F-16 Украине.