Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении на странице Офиса генерального прокурора.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Угрожая потерпевшему оружием, российский военный требовал сообщить о местонахождении военных ВСУ и представителей территориальной обороны. Далее обвиняемый по делу вынудил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу, военные РФ схватили парня».

В прокуратуре подчеркнули, что они приставили к горлу несовершеннолетнего нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжали его допрашивать. После этого парня посадили в автомобиль и возили по населенному пункту, требуя у него предоставить данные о ВСУ.

В итоге командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике предстанет перед судом по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине будут судить российских военных за умышленное убийство в Гостомеле.