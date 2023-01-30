Как информирует «НБН», в сообщении пресс-службы Луганской областной военной администрации говорится:

«На протяжении последних дней оккупанты массово вывозят людей из Поповки на Сватовщине. Было приказано приготовиться иным близлежащим населенным пунктам, в том числе и Сватово. У местного населения никто не спрашивает, есть ли у них желание уезжать. Также им не говорят, куда именно их везут и где будут размещать их среди зимы. По большому счету россиянам безразлично. Ведь главное для них – это освободить дома для своих воинов».

Согласно информации областной военной администрации, ранее россияне делали такие же вещи в Подгоровке, что вблизи Старобельска.

В ОВА добавили:

«Несколько месяцев российские военные жили в домах местных жителей, а также тех, которые из-за оккупации покинули дома и уехали, и тех, кого вывезли. А вот когда нужно было ехать поближе к фронту, оказалось, что дома опустели. Войска Путина вывезли из них все, что только хотели. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседнем Половинкино».

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай прокомментировал вероятность большого наступления РФ в регионе.