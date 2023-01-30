Во время стрима на своем YouTube-канале Жданов рассказал, что у армии Путина по-прежнему достаточно противотанковых средств, в частности, самоходные и переносные комплексы, информирует «НБН».

По словам эксперта, захватчики могут использовать против западных танков противотанковый комплекс «Конкурс», самоходный ПТРК «Хризантема», переносной ПТРК «Корнет» и управляемые ракеты для танков, в том числе 9М119. Однако у этого оружия оккупантов есть один нюанс.

«Все они управляемые, то есть полуавтоматические. Это второе поколение. Необходимо держать перекресток наведения прибора на прицеле, тогда ракета попадет в точку, куда «смотрит» прицел. Это очень сильно усложняет их применение, особенно во время интенсивных боевых действий», — объяснил Жданов.

Кроме того, западные танки отличаются от тех, которые имеют ВС РФ, поскольку они приспособлены к ведению боевых действий в условиях применения ПТРК и могут защищать себя, отводя снаряды. Например, от комплексов, которые управляют лазером, боевые машины спасает дымовая завеса.

«У них «живучесть» намного выше российских танков, поэтому шансы сохранить их или продлить их «жизнь» на поле боя у нас очень высокие. Есть чем бороться и есть что противопоставить противоракетным комплексам россиян», — заверил эксперт.

Напомним, что россияне на своих позициях начали устанавливать надувные танки.