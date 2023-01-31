Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ, Буданов называет при этом маловероятным возобновление наступления из Беларуси, но этот шаг может говорить исключительно о намерении отвлечь и разделить силы обороны.

Также Буданов отметил, что «мы должны сделать все, чтобы уже к лету Крымский полуостров вернулся в состав Украины».

Отвечая на вопрос относительно того, считает ли Буданов вход войск Украины в незаконно аннексированный Крым триггером для Путина в применении ядерного оружия, он заявил:

«Это неправда. И Крымский полуостров будет нам возвращен. Скажу вам больше, что в Крыму все началось в 2014 году и на этом все закончится».

В это же время он добавил:

«Это все тактика устрашения. Российская Федерация является страной, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не будет. Ведь нанесение ядерного удара приведет не просто к проигрышу РФ, но к ее распаду, и там об этом хорошо знают».

Ранее Буданов рассказал, что вступление Украины в ЕС и НАТО системно расслабят Россию.