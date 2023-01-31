В эфире национального телемарафона чиновник отметил, что около 150 000 россиян проходят подготовку на полигонах в РФ и Беларуси. Военное руководство Украины прекрасно осознает все угрозы, информирует «НБН».

Данилов отметил, что страна-агрессор мобилизовала в армию Путина 300 000 граждан, половина из которых уже отправилась на фронт, остальных готовят к боевым действиям.

Секретарь СНБО заверил, что Украина очень мощно готовится к новому наступлению российских войск, глава государства ежедневно общается с иностранными колегами относительно предоставления военной помощи. Каждый день продолжается работа внутри страны.

«Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине со страной-агрессором. Не верили в нашу победу и нашу способность держать удар», — заявил Данилов.

Ранее секретарь СНБО прокомментировал скандал с закупками для ВСУ.