В интервью американскому изданию Washington Post начальник военной разведки Украины рассказал, что в Российской Федерации есть свои коллаборанты, которых стоит опасаться Кремлю, информирует «НБН».

По словам Буданова, такие россияне опасны для путинского режима, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой. Он отметил, что с этими людьми очень легко работать, поэтому Украина их поддерживает.

«На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, понимающие, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей», — сообщил глава ГУР МОУ.

Также в интервью Буданов косвенно подкрепил сомнения украинского президента Владимира Зеленского в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин в действительности жив.