Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В материале говорится, что оккупационные силы блокируют возможность рассчитываться за товар и услуги гривной. Как следствие люди на оккупированных землях вынуждены обменивать национальную валюту на российские рубли. При этом сам курс, который установили захватчики, очень невыгоден.

В ЦНС уточняют:

«В Бердянске оккупационные силы провели рейд по валютчикам города, чтобы жители не имели возможность сбывать гривну. Войска РФ решили заблокировать валютчиков, которые меняли валюту по рыночному курсу. Следовательно враг намерен увеличить зависимость местных от оккупационных выплат. Это должно позволить повысить «паспортизацию», так как наличие российского паспорта является единственной возможностью получить социальные выплаты врага».

В итоге представители Центра национального сопротивления в очередной раз призывают игнорируют сотрудничество с врагом и по возможности уезжать с временно оккупированных территорий.

Ранее мы уже писали о заявлении Шмыгаля относительно восстановления Украины.