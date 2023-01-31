Как сообщает «НБН» со ссылкой на Униан, о подготовке россиян к новым наступательным действиям, 30 января заявил также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Военно-политическое руководство Украины, в свою очередь, понимает все риски повторного наступления армии РФ, которое может произойти весной этого года.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова дать достойный отпор оккупантам. Также, по его словам, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно проводит переговоры с зарубежными партнерами по военной помощи Украине и работа по усилению обороноспособности нашего государства не прекращается.

Данилов отметил, что страна-агрессор не способна самостоятельно производить на своей территории высокоточные ракеты в достаточном количестве. Доказательством тому является обращение руководства РФ к таким странам, как Северная Корея и Иран, за военной помощью. Однако на данный момент достаточно трудно спрогнозировать, получат ли россияне помощь от этих стран.

Президент Украины, в свою очередь, сказал, что наступление россиян возможно с любого направления, с юга или с востока, и наши военные готовы защищать свою землю при любом развитии событий.

Также ранее мы писали о том, что Данилов высказался о мобилизации в России и угрозе нового наступления оккупантов