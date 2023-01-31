В эфире национального телемарафона Череватый отметил, что контрнаступление на Лиманском направлении замедлилось по ряду факторов, информирует «НБН».

Военный объяснил, что украинское командование, в отличие от россиян, не бросает свои подразделения при отсутствии резервов и достаточной огневой поддержки.

Спикер Восточной группировки рассказал, что, если нет продвижения на фронте – это не означает, что не идут бои. На Лиманском направлении ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их склады.

«Боевые задачи бывают разные — это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было», — отметил полковник.

Череватый добавил, что не способствуют контрнаступлению украинских войск и погодные условия. Также Киеву нужно собрать для ВСУ «мощный кулак» из военной помощи иностранных партнеров.

Ранее в ОК «Юг» сообщили о подготовке армии Украины к контрнаступлению на юге.