Во время пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым глава оборонного ведомства Франции сделал заявление о передаче истребителей для ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

По словам Лекорню, Париж решает, предоставлять ли Украине вооружение по трем факторам. Франция учитывает, будут ли такие поставки влиять на ее стратегические возможности обороны, будут ли самолеты полезны украинцам на поле боя и есть ли возможность их обслуживания.

Отметим, что ранее французский президент Эммануэль Макрон предположил, что его страна может передать Киеву западные истребители. Этот вопрос глава государства будет обсуждать на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который приедет в Париж.