В интервью британскому телеканалу Sky News чиновник, комментируя вопрос наступления путинских войск, заявил, что Российская Федерация готовится к максимальной эскалации, информирует «НБН».

Данилов отметил, что россияне стягивают все возможное, проводят учения и тренировки. По его словам, украинское руководство не исключает ни одного сценария в ближайшие две-три недели. Поэтому государства-союзники Украины начали оказывать ей максимальную помощь.

Секретарь СНБО подчеркнул, что наша страна прошла большой сложный период, однако главные бои еще впереди, которые состоятся в этом году. По прогнозу чиновника, сражения будут происходить в течение двух-трех месяцев и станут определяющими в войне.

Он не исключает, что оккупанты попытаются вновь атаковать Украину с севера, юга и востока, возможно приурочив повторное нападение к годовщине вторжения.

Ранее Данилов рассказал, сколько российских военных проходят подготовку на полигонах в РФ и Республике Беларусь и какое количество мобилизованных Москва уже отправила на фронт в Украину.