В Минэнерго сообщили, что по состоянию на среду, 1 февраля, ситуация с энергообеспечением Украины улучшилась, дефицит составляет около 21% от потребности.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отмечают, что дефицит удается сократить благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации.
По-прежнему самая сложная ситуация со светом из-за боевых действий в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Наибольшая доля отключенных потребителей в Сумской, Кировоградской, Тернопольской и Волынской областях по причине дефицита генерирующей мощности.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил сумму, необходимую для восстановления энергетической системы Украины.
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