В Минэнерго сообщили, что по состоянию на среду, 1 февраля, ситуация с энергообеспечением Украины улучшилась, дефицит составляет около 21% от потребности.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отмечают, что дефицит удается сократить благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации.

По-прежнему самая сложная ситуация со светом из-за боевых действий в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Наибольшая доля отключенных потребителей в Сумской, Кировоградской, Тернопольской и Волынской областях по причине дефицита генерирующей мощности.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил сумму, необходимую для восстановления энергетической системы Украины.