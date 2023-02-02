Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост президентки Европейской комиссии совершила очередной визит в Киев, в ходе которой заявила, что Украина должна стать участником ЕС. Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на издание «Європейська правда«.

Своё мнения касательно возможного вступления в ЕС глава Еврокомисии сказала во время общего заседания с украинским правительством.

По мнению Урсулы фон дер Ляйен возможное вступление страны в Евросоюз будет большим плюсом не только для Украины, но и для всего ЕС. Также лидер Еврокомиссии считает, что между Украиной и Европейским союзом необходимо развивать бизнес-отношения.

Кроме того, источник сообщает, что Еврокомиссия будет поддерживать украинскую сторону до тех пор, пока украинский флаг не будет висеть в Брюсселе, возле штаб-квартиры ЕС.

Напомним, что ранее украинские социологи проводили опрос о том, сколько украинцев поддерживают вступление страны в Евросоюз.