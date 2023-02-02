В эфире национального телемарафона Данилов высказался о громких обысках у олигарха Игоря Коломойского, бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и в Налоговой службе Киева, информирует «НБН».

Комментируя действия правоохранителей, секретарь СНБО заявил, что это только начало работы, которая месяцами отрабатывалась для того, чтобы собрать доказательную базу «по всем этим элементам».

Чиновник добавил, что в стране начался большой путь очищения от людей, которые «забыли, что такое честь, государство и страна» и «занимались безобразием», в том числе и во время войны.

По словам Данилова, есть «санкционное досье» и помощь гражданам, в отношении которых государство ввело ограничительные меры, будет пресекаться.

«Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается», — заверил секретарь СНБО.

Напомним, что правительство уволило руководителей Государственной таможенной службы Украины.