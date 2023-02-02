В интервью изданию «РБК-Украина» Павлюк отметил, что россияне также учатся на войне, как и украинцы. Сейчас захватчики отходят от линейной тактики, которую они применяли в начале, информирует «НБН».

Если ранее войска России атаковали батальонными тактическими группами, то сейчас они действуют мелкими штурмовыми группами.

«Прослеживается много новых вариантов действий, противник испытывает их эффективность. Некоторые из них дают результат, некоторые — наоборот, приводят к огромным потерям», — отметил военный.

По словам командующего группировкой сил обороны Киева, у РФ есть преимущество в живой силе, поэтому она не считает раненых и погибших, в отличие от Украины, которая бережет своих людей.

Генерал отметил, что для страны-агрессора – это типичная тактика, россияне привыкли побеждать за счет большого количества солдат.

«Когда Россия выигрывала войны, она всегда выигрывала их, заливая противника кровью своих войск. Это было и во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч невооруженных людей бросали на позиции и в конце концов достигали результата», — объяснил Павлюк.

Военный добавил, что по этой причине стоит серьезно рассматривать значение российской «биомассы» и все 11 месяцев украинцы сражаются с превосходящими силами врага.

Ранее военный эксперт рассказал о новой вероятной тактике ВС РФ на Донбассе.