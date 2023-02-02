В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» сообщила, что ВС РФ могут готовиться к новому ракетному удару по Украине, о чем свидетельствуют маневры оккупантов в Черном море, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, уменьшилось общее количество корабельной группировки врага, на данный момент она состоит из десяти единиц, среди которых остался один надводный ракетоноситель. Остальные зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать о подготовке россиян к ракетным обстрелам.

Руководитель пресс-центра напомнила, что такую тактику захватчики используют не впервые. Также погодные условия на море позволяют им держать корабли на боевом дежурстве.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда закончится ракетный террор россиян в нашей стране.