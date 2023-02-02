В эфире BFMTV министр обороны Украины заявил, что кремлевский диктатор не осмелится пойти войной против государств НАТО. Путин видит эффективность оружия Альянса и понимает, что потерпит поражение, информирует «НБН».

По словам Резникова, президент-агрессор и его генералы осознают, что война против стран Организации Североатлантического договора нежизнеспособна, поэтому РФ никогда не нападет на эти государства. Однако путинские войска представляют угрозу для стран НАТО в случае падения Украины.

«Если когда-нибудь Украина упадет, кто следующий? Страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония, которые являются странами НАТО, тогда нам придется отвечать. Россияне не собираются останавливаться сами, их нужно останавливать в Украине, потому чтобы не пролить кровь других народов, Украина победит», — отметил глава Минобороны.

Напомним, что Резников озвучил направления, по которым российские оккупанты могут пойти в наступление к годовщине полномасшабного вторжения.