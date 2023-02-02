Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона рассказал, что на днях на Донетчину прибыло спецподразделение быстрого реагирования СОБР, информирует «НБН».

По его словам, РФ прислала «особое» подразделение в Донецкую область, чтобы усмирять захватчиков, которые могут поднимать мятеж. Оккупанты находятся в ужасном морально-психологическом состоянии из-за больших потерь и разуверились в решениях военно-политического руководства своей страны.

Учитывая настроения путинских солдат, Москва направила в Донецкую область полицейское подразделение, которое будет подавлять бунты.

Напомним, что командующий группировкой сил и средств обороны Киева рассказал, как изменилась тактика «второй армии мира» за 11 месяцев войны.