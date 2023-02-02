В среду, 1 февраля, российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области. Обстрел забрал жизнь минимум троих человек, еще двадцать получили ранения, информирует «НБН».

Однако в оборонном ведомстве государства-террориста озвучили ложную информацию относительно удара по городу. В министерстве заявили, что путинские оккупационные силы в результате атаки на Краматорск якобы уничтожили американские РСЗО М-142 HIMARS и пусковые установки М-270 MLRS.

Также в Минобороны похвастались, что средства противовоздушной обороны страны-агрессора сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и пять украинских БПЛА возле Голиково и Кременной на Луганщине, у Берестового на Харьковщине и Песчаного на Херсонщине.

Отметим, что в четверг, 2 февраля, Краматорск вновь подвергся ракетным ударам. Глава Донецкой областной военной администрации сообщил о вражеской атаке.