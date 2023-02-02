



Как сообщает «НБН», ссылаясь на информацию от usionline несколько одесских чиновников получили подозрения в деле о закупках для вооружённых сил Украины.



В деле фигурируют имена бывшего заместителя главы Одесской военной администрации, начальник департамента Одесский области, а также по совместительству депутат Одесского областного совета, начальник отдела местной ОВА, а также директор одного из предприятий, через которое проходили закупки.



Им выдвинуты подозрения в хищения госимущества на сумму в 7 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, а также представители Национальной полиции.



На данный момент дело нарушителей проходит по 191 статье, части 5 криминального кодекса Украины — растрата госимущества в особо крупных размерах.



Ранее уже сообщалось о других подозреваемых касательно госзакупок для украинской армии.