Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные источника «Гордон».

Во время интервью журналистка одного из медиапорталов задала вопрос главе Евросовета Шарлю Мишелю о возможном вступлении Украины в ЕС уже в ближайшее время.

На что Мишель ответил, что для этого Украине необходимо иметь сильную политическую волю к ускорению процесса, а также должно произойти проведения всех реформ в стране, которые необходимо для вступления в Европейский Союз.

Шарль Мишель не стал подтверждать, что Украина может в ближайшее время стать полноценными членом ЕС, но в то же время он и не стал говорить об обратном.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз уже в ближайшее два года.

Напомним, что на помимо Шарля Мишеля с рабочими визитами в Киев приехали и другие представители Европейского союза, в том числе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен