В эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА сообщил, что в области число атак со стороны путинских оккупационных сил возросло, обострение наблюдается вблизи Белогоровки и Кременной, информирует «НБН».

По словам Гайдая, «освободители» ищут какие-то щели, где можно развивать успех, однако украинские силы обороны дают врагу отпор и держат позиции. Чиновник отметил, что также россияне заранее объявляют о «захвате» того или иного населенного пункта, что не является правдой.

Руководитель администрации добавил, что страна-агрессор отключает мобильный интернет на временно захваченных территориях региона, поскольку боится, что местные жители могут сообщать о движении техники ВС РФ.

Ранее Гайдай рассказал, на каких участках фронта в Луганской области продолжаются ожесточенные бои.