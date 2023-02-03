Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные аналитической компании Oryx.

Как сообщает Oryx, за 11 месяцев российско-украинской войны армия РФ потеряла около 9 тысяч единиц различной техники. Приблизительно 5700 единиц было уничтожены украинскими военными, ещё около 2700 единиц были захвачены. Также аналитики утверждают, что 306 единиц техники были брошены на поле боя и ещё 242 повреждены и не являются боеспособными.

В заявлении компании утверждается, что настоящие данные могут быть куда масштабнее, так как аналитики считают только ту технику, которая попала на кадры. Также в компании сообщили, что техника, которую не удалось опознать в список не включается.

Примечательно, что в данный список вошли только транспортные средства и бронетехника, которые присутствуют на фото или видеозаписях. Такое вооружении как ПТРК, минометы, беспилотники, ПЗРК и другое в список не были включены. Кроме того, данный список постоянно обновляется.

Напомним, что ранее ГУР сообщало о кадровых проблемах армии Российской Федерации.