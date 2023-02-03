Социологи Gradus Research опросили 1140 человек в городах с населением более 50 000 жителей, чтобы выяснить, будет ли вторая волна миграции из-за войны, информирует «НБН».

Результаты показали, что половина из тех, кто покинул свои дома, уже вернулись. Большая часть таких опрошенных – жители северных регионов.

В случае обострения ситуации более 60% респондентов намерены оставаться дома. Из участников исследования, которые готовы бежать в более безопасные места, только 7% хотят уехать из страны.

В то же время 32% граждан, которые выехали за границу с начала войны, при первой возможности намерены вернуться на родину, 47% не приняли окончательного решения и 10% украинцев считают, что они навсегда покинули свой дом.

Напомним, Институт социологии НАН Украины выяснил, сколько у украинцев готовы терпеть трудности, связанные с российским вторжением.