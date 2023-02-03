На Facebook-странице Минэнерго в пятницу, 3 февраля, сообщили, что ситуация с энергоснабжением в стране улучшилась. Ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит около 17,5% потребности, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что улучшение ситуации в энергетической системе Украины происходит благодаря принятым мерам и метеорологическим условиям.

По-прежнему самая сложная ситуация со светом из-за боевых действий на Донетчине, Херсонщине и Харьковщине. Больше всего отключенных потребителей в Винницкой, Волынской и Кировоградской областях.

Отметим, что в среду, 1 февраля, в министерстве заявляли о дефиците в энергосистеме в 21% от потребности.