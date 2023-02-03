Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОГП в Телеграм.

Дословно из сообщения Офиса генерального прокурора Украины:

«Руководителю частной военной кампании «Вагнер» инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украинского государства в ведение агрессивной войны. Это часть 3 статьи 110, часть 2 статьи 28, а также часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины».

Досудебное расследование в уголовном производстве, как известно, ведут представители Национальной полиции Украины. Отмечается, что главарь частной военной кампании «Вагнер» несет непосредственную ответственность за тысячи военных преступлений. Согласно информации следственных органов, Пригожину предоставили полномочия по вербовке, подготовке, а также управлению подчиненными ему лицами для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины. Это все происходило при полной поддержке действующего режима Российской Федерации.

В Офисе генерального прокурора также добавили, что ответственности не избегут и рядовые «вагнеровцы». Даже те из них будут отвечать, которые бежали за границу.

В ОГП подытожили:

«Молот правосудия всегда будет сильнее «кувалды анархии».

Ранее в ISW озвучили мнение относительно того, что Кремлю больше не нужен Пригожин.