Об этом информирует «НБН», ссылаясь на слова представителя Пентагона Патрика Райдера на недавней пресс-конференции.

Во время пресс-конференции американскому генералу задали вопрос о том, может ли Украина нанести удар по Крыму с помощью ракеты GLSDB. На что Райдер ответил — Украина сама вправе решать, как действовать во время операций на своей территории.

Кроме того, представитель Пентагона заявил, что не желает обсуждать будущие операции Украины в войне, но в то же время Райдер сказал, что США должны обеспечивать вооруженные силы так, чтобы они улучшали свою эффективность на поле боя.

Напомним, что немного ранее представительство Соединных Штатов заявило о передачи Украины бомб с GPS-наведением, они будут включены в один из будущих пакетов военной помощи.