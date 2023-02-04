Об этом информации «НБН», ссылаясь на интервью генерального прокурора Германии Петера Франка журналу Welt am Sonntag.

В интервью Петер Франк рассказал о том, что у Германии на данный присутствует большое количество доказательств, касательно военных преступлений российской армии в Украине. Франк отметил, что сейчас главное внимание немецкой прокуратуры сосредоточено на большом количестве убийств в Буче, а также на обстрелы украинской инфраструктуры.

Германия начала расследовать преступления российских военных ещё в марте 2022 года. За это время, по словам Франка им удалось найти множество доказательств.

Также главному прокурору Германии задали вопрос о том, кого нужно судить за данные действия. Франк ответил, что наказание должно понести высшее политическое и военное руководство России.

Ранее сообщалось о том, что Германия вскоре может начать производство самоходной артиллерии для нужд ВСУ.