Об этом информирует «НБН» ссылаясь на официальные данные из телеграм-канала главы Офиса президента Андрея Ермака.

В своём телеграм-канале Андрей Ермак сообщил о том, что канадская сторона вновь обновила список санкций.

На это раз туда вошли некоторые представители российских СМИ, которые занимаются пропагандой, в их числе: Медиагруппа «Россия Сегодня», информационное агентство «РИА Новости», а также телеведущий Сергей Брилёв.

Кроме того, в санкционный список Канады вошло множество артистов РФ, к ним относятся: Полина Гагарина, Олег Газманов, Олександр Маршал, Дима Билан, Лариса Долина, Николай Басков, Михаил Боярский, Михаила Галустян, Надеждна Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.

Напомним, что ранее власти США решили передать на нужды Украины 5,4 миллиона долларов, которые были конфискованы у российского олигарха Константина Малафеева.