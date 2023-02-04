Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника Bloomberg.

Как стало известно, немецкая и шведская стороны ведут между собой переговоры, которые касаются поставок для украинской стороны комплексов IRIS-T. Конкретно речь идёт о том, что шведская сторона должна предоставить Германии пусковые установки, а также боеприпасы для IRIS-T. После чего, данные установки должны отправиться в Украину.

В немецком правительстве сообщили, что с тех пор как в Украину был поставлен первый комплекс IRIS-T Германия регулярно придерживается плана поставок вооружения.

Кроме того, в ноябре Швеция сообщила о том, что предоставит Украине системы ПВО, но на данный момент неизвестно какие именно.

Напомним, что немного ранее вице-канцлер Германии объяснил почему немецкая сторона не желает передавать Украине истребители.