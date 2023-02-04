Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «Укрінформ«.

Так, известно что в ходе своего визита Гаррио-Майлям, совместно с заместителем главы Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк побывали в Бородянке. Там они познакомились с последствиями российского вторжения на территорию Украины.

Кроме того, заместитель спикера ВР Кондратюк отметила, что украинская ожидает, чтобы как можно больше стран Европы признали Российскую Федерацию страной-террористом.

В ответ на это Гаррио-Майлям заявила, что Парламентская Ассамблея НАТО поддерживала Украину ещё с момента начала полномасштабного вторжения России. Точно также, по словам Гаррио-Майлям ПА будет действовать и в будущем. Глава ПА считает, что сейчас как никогда НАТО должно оказывать Украине всю необходимую помощь.

Напомним, что ранее в Украину с рабочим визитом прибыл глава Евросовета Шарль Мишель.