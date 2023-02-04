На политических ток-шоу в РФ любят повторять миф о том, что “Россия воюет с НАТО”, чтобы агрессивная война против Украины выглядела “вынужденной войной с Западом” в глазах россиян. Но даже российские пропагандисты иногда говорят правду, сообщает “НБН” со ссылкой на Телеграмм-канал «Украина 365».

Во время шоу Соловьёва, израильский “эксперт” разнес в пух и прах популярное утверждение о “войне РФ с НАТО” в Украине:

“…Никто тебе войну не объявлял! Ты хочешь о танках говорить? Ты хочешь говорить о поставках оружия? Я тебе скажу, сколько оружия поставил Советский Союз Египту и Сирии. В каждом батальоне сидел ваш (советский) офицер! Генштаб советской армии планировал их операции. Это была позиция всех — и Советского Союза, и США и Израиля: никто не видел в этом войну Советского Союза. Поставки оружия — это не участие в войне! Многие страны поставляют оружие кому угодно. Это еще не участие в войне! Даже когда советники там находятся — это не участие в войне. Каждый батальон Египетской армии, против которого я воевал — там сидел советский офицер. Это не была война с Советским Союзом…”

Пропагандист Кедми добавил, что никто во всем мире не рассматривал это, как войну Израиля и СССР — несмотря на советское оружие и советских летчиков и ракетчиков, воевавших на стороне Египта.

Напомним, что пропагандисты из РФ в декабре пугали Украину сложной зимой и блэкаутами.