Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на на данные Министерства обороны Великобритании в Твиттере.

Известно, что представительство Минобороны Великобритании не стало раскрывать много подробностей касательно обучения украинских военных на танках Challenger 2.

Но всё же, представители ведомства сообщили о том, что украинские танкисты довольно быстро обучаются управлению танками Challenger 2.

Также в Минобороны Великобритании заявили, что с помощью британских танков Challenger 2 Украина вскоре сможет деоккупировать территории, а также вернуть контроль на Донбассом и Крымом.

На данный момент известно, что британская сторона готова предоставить Украине несколько десятков танков, но со временем цифры могут увеличиться.

Ранее сообщалось о прибытии украинских танкистов в Великобританию с целью прохождения обучения на танках Challenger 2.