Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Кирилла Буданова американскому журналу The Washington Post.

Во время интервью журналист The Washington Post спросил у главы ГУР о возможном окончании войны. На что Кирилл Буданов дал чёткий ответ, сказав что российско-украинская война должна закончится там, где она началась. То есть — в Крыму.

По мнению главы ГУР последней фазой российско-украинской войны станет освобождение полуострова Крым.

Кроме того, Кирилл Буданов рассказал ещё и о том, что не верит в применение ядерного вооружения российской армией, а также сомневается в возможном наступлении со стороны Беларуси в ближайшее время.

Напомним, что немного ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал о том, что президент Российской Федерации неизлечимо болен.