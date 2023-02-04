Как информирует источник «НБН», ссылаясь на официальные данные Офиса Генерального прокурора за время полномасштабного вторжения РФ в Украине без вести пропало 349 детей.

Также прокуратура сообщает о том, что за период ведения боевых действий на территории Украины официально погибшими считаются 460 несовершеннолетних. Ещё около тысячи детей считаются пострадавшими. В общей сложности от рук российских военных пострадало 1379 детей — данные по состоянию на 4 февраля 2023 года.

Также в Офисе Генерального прокурора Украины сообщили о том, что настоящие данные касательно пропавших, погибших и пострадавших детей могут быть куда масштабнее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по городу Херсон, среди пострадавших оказался 5-летний ребёнок.