Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные «Интерфакс».

Как сообщает издание, во время пресс-конференции действующий глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Россия может совершить ещё одну атаку на Украину в феврале текущего года.

В свою очередь, Алексей Резников рассказал и о том, что украинская армия ко всему готова и никакого неожиданного момента для Сил обороны Украины не будет.

Свои слова о возможном повторном нападении России на Украину Алексей Резников объяснил тем, что Путин любить символизм, поэтому атака к годовщине войне является вполне возможной, но все к этому готовы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что действующий Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост уже в ближайшее время, а его место займёт глава ГУР.