Будучи на посту Министра вутренних дел, прадед Джонсона Али Кемаль приказал арестовать знаменитого Мустафу Ататюрка — будущего первого Президента независимой Турецкой Республики, которого до сих пор называют “отцом нации” — пишет “НБН” со ссылкой на Listelist.com.

Турецкий прадед Джонсона в начале 20-го века был ярым противником национализма и борьбы за независимость Турции. За что и поплатился, когда к власти пришел Мустафа Ататюрк. Опального политика похитили прямо на улице Анкары в 1922 году, а затем казнили… После смерти Али Кемаля, его семья сбежала от преследований в Великобританию и приняла христианство.

Помнит ли Борис Джонсон о своих турецких корнях? Во время официальных визитов в Турцию, Джонсон любит вспоминать, что его предки родом из города Чанкыры. А себя в шутку называет “плавильным котлом наций”.

“Мой прадед был турком, но у меня слабо выраженная турецкая сторона,” — говорит Борис Джонсон.

Напомним, что Борис Джонсон активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, и недавно призвал дать Украине танки и не бояться ядерных угроз Кремля.