Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные из соцсети Марьяны Безуглой.

В своём посте депутатка от «Слуги Народа» рассказала о том, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в ближайшее несколько дней будет рассматриваться ряд важных вопросов, касающихся изменений в правительстве и не только.

Безуглая написала, что ожидаются заслушивания, касательно нового министра, а также нового постоянного голову.

Кроме того, Безуглая отметила, что в Верховной Раде снова будет рассматриваться реформа Службы Безопасности Украины — законопроект N3196-Д.

Также депутатка отметила, что Верховная Рады Украины будет развивать надзор, касательно государственный закупок для Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее украинским спецслужбам удалось поймать подозреваемых в скандальном деле о закупках продуктов для ВСУ.