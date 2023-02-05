Как сообщает «НБН», ссылаясь на данные издания «Ракурс» первый боевой танк Leopard 2 от канадской стороны уже отправился в Украину.

Как известно, Канада приняла решения поставить в Украину 4 боевых танка Leopard. Сообщается о том, что все танки должны прибыть в Украину уже в ближайшие 4 недели, но первый из них был отправлен Канадой уже сегодня.

5 февраля из города Галифакс самолёт Королевских воздушных сил Канады вылетел совершил вылет, конечной целью которого будет Украина.

На данный момент неизвестно, где именно должен приземлиться самолёт на борту у которого находится Leopard 2, но зато министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила о том, что государство Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину предоставляя необходимую технику.

Напомним, что ранее о готовности передать Украине танки Leopard объявила португальская сторона.