Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные источника Zaxid.net

Как сообщает издание, текущий глава Министерства обороны Украины вскоре может покинуть свою должность. С чем это связано — неизвестно.

Но, помимо этого в источнике сообщается о том, что новым руководителем Министерства обороны может стать действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

Также СМИ сообщают, что Кирилл Буданов не имеет сильного желания покидать ГУР, но скорее всего ему придется это сделать. Кроме того, известно что Алексей Резников скорее всего получит новую должность. Как вариант — должность главы Министерства юстиции Украины, в свою очередь действующий глава министерства может отправить послом в другую страну.

Напомним, что ранее глава ГУР Кирилл Буданов в одном из интервью заявил о том, что российско-украинская война должна закончится освобождением Крымского полуострова.