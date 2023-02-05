Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника Middle East Monitor.

Как утверждается в данном источнике украинская и ливийская сторона встретились для проведения переговоров, касающихся возможной военной поддержки со стороны Ливии.

Сообщается, что со стороны Украины на переговорах был представлен военный атташе Андрей Пайко, в свою очередь от ливийцов на переговорах присутствовал глава канцелярии министра обороны Ливии Джибрил Аль-Штиви.

На данный момент известно, что на переговорах речь шла о том, чтобы ливийская береговая охрана занималась обслуживанием украинской техники старого советского образца.

Сможет ли ливийская сторона предоставляет Украине помимо этого ещё какую-либо военную помощь на данный момент неизвестно, но дипломатические отношения между Ливией и Украино продолжают развиваться.

Напомним, что немного ранее два европейских государства Италия и Франция объявили о поставках для Украины нового ЗРК под названием Mamba SAMP/T.